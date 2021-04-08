У Путіна готуються до погіршення відносин з США

Читать новость на русском

Росія готується до погіршення відносин з Америкою через ймовірність введення нових санкцій США. Зокрема, Кремль постійно перебуває у мобілізованому стані.

Джерело:

24 канал

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що дії США є непередбачуваними. За його словами, це зобов'язує країну готуватися до погіршення розвитку подій.

Читайте також У США підготували 2 пакети санкцій щодо "Північного потоку-2"

На думку Пєскова, дуже погано, що відносини Росії та США є непередбачуваними. Як він розповів, російська держава наразі перебуває у мобілізованому стані, адже має "агресивно налаштованого співрозмовника".

Розумієте, ворожість і непередбачуваність дій американської сторони в цілому зобов'язує нас до того, щоб бути готовими до гірших сценаріїв,
– наголосив прессекретар президента Росії.

Зверніть увагу! Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що відомство не розуміє, чому Росія накопичує війська поблизу українського кордону. Кірбі наголосив, що США уважно стежать за їхнім пересуванням.

До теми Буде їздити і всім погрожувати, – Кремль про спецпредставника США щодо "Північного потоку-2"

Відносини США та Росії: останні новини

  • Після того, як президент США Джозеф Байден назвав Володимира Путіна "вбивцею", Росія викликала свого посла із США та почала вимагати вибачень від глави Білого дому.
  • За даними американських ЗМІ, в адміністрації Байдена готуються вислати російських дипломатів і ввести санкції проти оточення Володимира Путіна.
  • Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябко заявив, що російська держава та США ведуть контакти щодо України на високому рівні.