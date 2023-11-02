Відбитий наступ росіян на Авдіївку: чи є ризик повторення масованої атаки окупантів

Російські військові під час наступаючи на Авдіївку зазнали значних втрат. Українські військові розповіли, чи збирають росіяни сили для повторного наступу.

Бійці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького одні з тих, хто відбив наступ росіян на Авдіївку. "Якудза", гранатометник бригади, яка працює в зоні відповідальності 110 ОМБр, розповів, як росіян наступали на Авдіївку.

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Як ЗСУ стримують росіян на Авдіївському напрямку

21-річний "Якудза", якого звати Іван, зазначив, що найбільш інтенсивними були перші чотири доби російського наступу. За його словами, українські військові думали, що наступ росіян закінчиться уже в перший день через великі втрати противника. Однак окупанти продовжили штурмові дії.

"Якудза" зазначив, що окупанти після того, як зрозуміли, що їхній наступ бронетехнікою захлинувся через заміновану територію, пішли в піхотні штурми.

Українські військові стримують наступ росіян на Авдіївку: дивіться відео

Боєць розповів, як під час російського наступу на Авдіївку перша лінія оборони перетворилася на "нуль".

Ми були готові та чекали. Нам вже підвезли БК, я передивлявся відео, які фільмували наші дрони. На одному з них я побачив, як у наш бік вирушає велика колона техніки. У цей час ворог почав артпідготовку…,

– сказав Іван і додав, що хлопці прийняли бій і відстояли позиції.

"Зараз у нас все добре, – каже Іван. – Проте росіяни все одно нас регулярно обстрілюють".

"Якудза" з побратимами тримали оборону чотири дні. В окопі хлопець і ночував – спав просто на зброї. За його словами, росіяни кинули на штурми багато солдатів.

"Особисто я з одного боку посадки нарахував сорок сім трупів, – розповідає він. – Скільки їх було з іншого боку посадки – невідомо. Багато трупів лежали й посеред поля".

Іван пояснює таку кількість втрат тим, що ворог діяв вкрай необережно

"Броньована машина крутиться на місці, наче не знає, куди рушити, – згадує він. – Ти вибігаєш з траншеї та лупиш прямо по машині. Піхота лізе на терикони по 15 – 20 людей, як ті мурахи. По них луплять наші танки та артилерія".

Відповідаючи на питання, чи можливий повторний наступ росіян на Авдіївському напрямку, він зазначив, що українські бійці очікують масованої атаки.

Ми очікуємо на розвиток подій. Завдяки нічним дронам ми бачимо групи ворога, що заходять на позиції. Гадаємо, що ворог збирає сили для нового масованої атаки,

– резюмував "Якудза".

Яка ситуація на Авдіївському напрямку