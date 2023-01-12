Польський генерал попередив про "серйозні дії Росії" у найближчі тижні

Росія, хоч і зазнає колосальних поразок на фронті, не полишає намірів здійснити повторний наступ. Як зауважив польський генерал Богуслав Пацек, окупанти готуються до "серйозних дій".

За його словами, заводи окупантів наразі працюють на повну потужність. Це означає, що не виключені серйозні дії з боку Росії. І на них варто очікувати найближчим часом.

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Росія готується до поновлення наступу

На мій погляд, Росія багато робить для того, щоб підтвердити, що готується до серйозної великої кампанії. Слід чекати на серйозні дії, можливо, за кілька тижнів,

– наголосив Пацек.

Він зауважив, що найімовірніше статися це може у березні. Крім того, звернув увагу на близько 230 тисяч мобілізованих росіян.

"Раптом вони зникли з поля зору. Швидше за все, вони навчені, підготовлені до наступної діяльності. Тим часом Путін збільшив чисельність армії до понад 1 мільйона 150 тисяч осіб. Це великий чисельний прогрес", – наголосив він.

Заводи зброї працюють на повну

Пацек додав, що російські заводи зброї не припиняють свою роботу. Ба більше, вони працюють на повну потужність. І це демонструє, що окупанти не зупиняться.

"Тепер є три зміни, а не одна. На багатьох заводах терміново проводиться капітальний ремонт обладнання, знешкодженого під час війни. Крім того, за його словами, це підготовчий етап до більшої кампанії, тобто переслідування України шляхом знищення її критично важливої інфраструктури та передислокації військ у Білорусі", – додав він.

Зауважимо, що ворог уже поклав тисячі своїх бійців і машин. І його це не зупиняє. Пройдімося коротко актуальною статистикою втрат окупантів.

Уже понад 113 тисяч росіян знищили

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 113 390 російських бійців. А от за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 430 окупантів. Додамо, що це приблизні цифри, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних боїв просто неможливо.

Щодо техніки, то її теж чимало перетворили на брухт. Окупанти позбулися вже 3094 танків, 6159 бойових броньованих машин, 2082 артилерійських систем, 437 РСЗВ, 218 ППО, 285 літаків, 276 гелікоптерів, 1865 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 723 крилатих ракет, 17 суден, 4826 автомобілів і автоцистерн, а також 184 одиниць спецтехніки.