Росія готується до ширшого призову, щоб компенсувати втрати у війні, – розвідка Британії

Кремль хоче збільшити призовний вік військовозобов'язаних росіян. Для цього навіть внесли проєкт закону в Держдуму.

Російський законопроєкт передбачає зміну вікової категорії призову на військову службу для чоловіків. Замість 18 – 27 років мобілізовувати хочуть з 21 до 30 років.

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Британська розвідка зазначає, що, найімовірніше, закон набуде чинності вже у січні 2024 року.

Що розвідка каже про мобілізацію в Росії

Російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб,

– вважає розвідка.

Британське Міноборони також пригадує, що з часів радянського союзу Москва проводила призови на військову службу двічі на рік. Вони відрізняються від нововведеної "часткової мобілізації" ветеранів, яку проводять із вересня 2022 року.

"Хоча формально Росія, як і раніше, забороняє призовникам брати участь у військових діях в Україні, та принаймні, сотні людей, імовірно, скерували на війну примусово або їх змусили підписати контракт", – зазначають британські розвідники.

Вони також пояснюють, що багато росіян у віці 18 – 21 року наразі претендують на звільнення від призову через навчання у вишах.

Влада, швидше за все, змінює вікові рамки, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити,

– розповіли в Міноборони Британії.

Також там додали, що навіть якщо Кремль і надалі утримуватиметься від залучення призовників у війні, то додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях.

Часткова мобілізація в Росії