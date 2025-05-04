Днями має розпочатись спроба "великого наступу" Росії на Запорізькому напрямку, – Андрющенко

Росіяни продовжують перекидати через окупований Маріуполь військову техніку, але цього разу тягнули ще й системи ППО та протимінні трали. Противнику потрібні засоби протиповітряної оборони зокрема на Запорізькому напрямку, де він плануює наступальні дії.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, додавши, що сьогодні ворог скинув 9 КАБів на Оріхів, а це означає, що він почав активну підготовку до наступу бомбардуваннями.

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Яка незвична тенденція нині спостерігається?

Бомби росіяни скидають з літаків. Аби прикривати свою авіацію, їм потрібні системи ППО. Протимінні трали необхідні окупантам задля підготовки йти в наступ. Для того, аби рухатися бронетехнікою, противнику треба розчищати простір.

"Дії росіян вказують на те, що днями має розпочатися спроба "великого наступу" Росії на Запорізькому напрямку. Путін собі в голові намалював цей наступ, всі ці історії мирних перемовин неможливі й точно не відбудуться поки ця фаза російського наступу не захлинеться", – впевнений Андрющенко.

Одночасно з цим в Маріуполі фіксують, що велика кількість російської техніки й тралів рухається на територію Росії (з Херсонської та Запорізької областей, з Криму). Зі слів керівника "Центру вивчення окупації", це поки що абсолютно незрозуміла тенденція, бо засоби рухаються в бік Таганрога, а от куди далі – неясно. Андрющенко зауважив, що не на Курщину, бо звідти росіяни навпаки зараз мають відводити свої підрозділи.

Маріуполь відіграє важливу роль щодо фіксації переміщень ворога, що дозволяє сформувати для наших СОУ більш повноцінну картинку того, що відбувається. Думаю, що нас очікує дуже неспокійний травень,

– спрогнозував Андрющенко.

Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські війська активізувалися на Оріхівському та Новопавлівському напрямках. Другий наразі, з його слів, є найнебезпечнішим, там ворог за минулу добу здійснив 50 штурмових зіткнень (раніше фіксувалось від 15 до 23).