Росія готується до масштабного конфлікту з Європою: оцінка Данської розвідки

Данська розвідка попереджає, що Росія може бути готовою до великої війни з Європою через п’ять років, якщо війна в Україні припиниться, а НАТО не посилить своє озброєння. Росія активно нарощує військову потужність для протистояння Альянсу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DR. Данська служба оборонної розвідки (FE) у своєму звіті попереджає, що Росія може бути готовою до великомасштабної війни на європейському континенті протягом п'яти років, якщо конфлікт в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не здійснить необхідного переозброєння.

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Росія може розпочати війну з Європою через 5 років

Згідно з оцінкою, Росія продовжує активно модернізувати свою військову техніку та значно збільшувати виробництво зброї, щоб забезпечити військову готовність проти НАТО.

За останній рік Росія здійснила не лише відновлення, а й інтенсивне нарощування військової потужності, що дозволяє їй готуватися до ведення війни з Альянсом.

Водночас розвідка зазначає, що Росія здатна мобілізувати ресурси для ведення війни завдяки фінансовій та матеріальній підтримці ззовні, що додає їй додаткової стабільності та потенціалу для майбутніх військових кампаній.

У доповіді також йдеться про те, що якщо бойові дії в Україні припиняться, Росія зможе через кілька місяців розпочати локальну війну в сусідніх країнах.

Протягом двох років вона буде представляти реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО, а через п'ять років – бути готовою до масштабного конфлікту без участі США, зосередившись на європейському континенті, зокрема в Балтійському регіоні.

Ці прогнози базуються на припущенні, що НАТО не змінить свої темпи переозброєння та не посилить оборонні можливості з необхідною швидкістю. Розвідка Данії підкреслює, що для забезпечення безпеки Європи важливо реагувати на зростаючу загрозу з боку Росії, а також активно модернізувати військові потужності Альянсу.