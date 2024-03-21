Росія готується до війни з НАТО: у ISW вказали на тривожні сигнали

Росія постійно наголошує, що не збирається зупинятись на Україні. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували підготовку країни-агресорки до війни.

Росія не просто погрожує, а й готується до можливої війни з НАТО. Про це свідчить, зокрема, перехід до воєнної економіки.

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Спроба нападу може бути вже за кілька років

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що російський президент Владімір Путін активізував зусилля із перебудови економіки, щоб мати можливість атакувати НАТО вже у 2026 чи 2027 році. Він посилався на німецькі дослідження, однак не називав конкретних джерел.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вважає, що нові розвіддані вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО протягом трьох – п'яти років. Оцінка змінилась від 2023 року, графік став прискореним.

Строки, коли Росія буде становити реальну загрозу, залежать від готовності Путіна витрачати гроші на військово-промисловий комплекс.

Спроби стабілізувати економіку та перебудувати її до військових потреб, ймовірно, свідчать також і про внутрішні процеси підготовки до широкомасштабної війни з Північноатлантичним Альянсом.

Путін боїться війни з країнами НАТО