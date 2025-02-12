Якщо Путін атакує НАТО, реакція буде нищівною, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте попередив Росію, що реакція Альянсу у випадку агресії проти країн-учасниць буде нищівною. За його словами, кремлівський диктатор Владімір Путін про це знає, тому нехай не намагається.

Під час пресконференції Марка Рютте в Брюсселі його запитали, чому Альянс не готовий до "неминучої атаки Росії", враховуючи усі звіти, які надходять від різних європейських розвідувальних агентств. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Нова стратегія НАТО і США: мир для України без Мінських угод, – Рютте

Генеральний секретар НАТО заявив, що він серйозно ставиться до звітів. Рютте запевнив, що Альянс має хороші можливості для реагування.

Якщо Путін атакує НАТО, реакція буде нищівною – він програє. Нехай не пробує – він це знає,

– зазначив він.

Нагадаємо, що, зокрема, Данська служба оборонної розвідки (FE) у своєму звіті попереджає, що Росія може бути готовою до великомасштабної війни з Європою протягом п'яти років, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не здійснить необхідного переозброєння.