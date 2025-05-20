Москва готує ґрунт для нової війни в Європі: у NYT окреслили, що це означає для США

Війна в Україні не така далека, як думає Трамп, і те, як вона закінчиться, має значення для американців. Адже цілі Путіна виходять за межі України, він прагне відновити порядок, який діяв в Європі після Холодної війни.

Москва вже готує ґрунт для майбутнього конфлікту в Європі, Росія посилила використання саботажу, щоб послабити здатність Європи протистояти. З таким розвитком подій США не залишаться в безпеці, повідомляє 24 Канал посилаючись на авторську статтю колишньої старшої офіцерки розвідки Андреа Кендалл-Тейлор в The New York Times.

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Який аналіз телефонної розмови між Трампом і Путіним

Андреа Кендалл-Тейлор проаналізувала телефонну розмову між Путіним і Трампом, яка відбулась 19 травня. Ця розмова третя між лідерами з початку другого терміну Трампа. На її думку, вона дала таких же результатів, як і останні місяці складних, безплідних переговорів, спрямованих на припинення трирічної війни в Україні.

На думку експертки, президент США не має сприймати війну в Україні як щось далеке за океаном, чи просто європейською війною. Навпаки, офіцерка наголошує, що ця війна не така далека, як думає Трамп, і те, як вона закінчиться, має значення для американців.

Довгострокові цілі Путіна явно виходять за межі України: він прагне перегляду світопорядку після холодної війни в Європі – мети, якої, на його думку, можливо досягти шляхом відновлення російської могутності й здатності Москви впливати на глобальні події,

– пише Андреа Кендалл-Тейлор в The New York Times.

Отже, перед адміністрацією Трампа стоїть вибір: протистояти Кремлю зараз в Україні або пізніше. Але що довше США чекатимуть, то вищою буде ціна, пише авторка.

Експертка стверджує, що російський диктатор вважає, що може лише посилити глобальний вплив Росії, якщо зменшить вплив Америки. А мирний переговорний процес зробить Європу вразливою, і може поглибити інші виклики, з якими Сполучені Штати вже стикаються у всьому світі.

Мирна угода, яка залишить Україну вразливою, а Росію – зміцненою, лише збільшить кількість глобальних викликів, з якими доведеться мати справу Вашингтону,

– констатує Андреа.

Як пройшла розмова Путіна з Трампом

19 травня, в понеділок, пройшла двогодинна телефонна розмова між Путіним і Трампом. Після якої російський диктатор вийшов з низкою заяв до ЗМІ. Одна з них стосується припинення вогню, яке нібито можливе після "відповідних домовленостей".

Також Кремлівський диктатор заявив, що згодом його прессекретар Дмітрій Пєсков роз'яснить деталі розмови з Дональдом Трампом.