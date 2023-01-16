Путін не змінив цілей, хоча не досягнув жодної, і готується до затяжної війни, – ISW

Кремль готується до затяжної війни. Зокрема, загарбники хочуть перехопити ініціативу на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.

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Кремль готується до затяжної війни

Аналітики наводять слова російського диктатора Владіміра Путіна про те, що Москва готується до затяжної війни та обіцянки про виправлення своїх помилок на полі бою.

7 грудня Путін заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", і протягом грудня зробив кілька додаткових публічних виступів, окреслюючи свої цілі щодо покращення мобілізаційних процесів російських військових зусиль, відродження російської оборонно-промислової бази, централізації контролю Кремля над російським інформаційним простором і відновлення повноваження міноборони Росії.

Експерти припускають, що Кремль готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом наступних шести місяців, аби повернути ініціативу та покласти край успіхам контрнаступальних дій України.

Окупантам не вдалося досягнути поставлених цілей

У звіті наголошують, що Росія не змогла досягти більшості своїх основних цілей в Україні за останні одинадцять місяців. Російським військам не вдалося захопити Київ, а також Донецьку та Луганську області, утримати здобутки в Харківській області та в Херсоні.

Також аналітики ISW стверджують, що масовані ракетні атаки по критичній інфраструктурі України під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвели до значних оперативних наслідків і не деморалізували українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль.

У ISW зазначають, що Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, попри поразки Росії на полі бою. Зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни.