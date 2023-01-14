Росія готується до затяжної війни в Україні: військовий експерт вказав на ознаки

Окупанти переводять свою економіку на воєнні рейки. Росія робить логічні кроки для продовження війни.

Про це для 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що росіяни мобілізують ресурси або роблять таку видимість, бо є галузі, де вже немає що залучати.

До теми У Росії скоро не залишиться сімей, в яких рідні чи знайомі не загинули в Україні

"Вороги мобілізують не лише людський ресурс, а й об'єкти промисловості для постановки на воєнні рейки. Ворог хоче бути готовим до затяжної війни й виробляти якусь продукцію військового призначення або ремонтувати її", – сказав Мусієнко.

Експерт вважає, що насправді Росії потрібно ще приблизно 6 місяців, щоб остаточно ухвалити рішення щодо своєї промисловості.

Зверніть увагу – Мусієнко про підготовку Росії до довгої війни: дивіться відео

Ворог не може швидко збільшити армію

За словами Мусієнка, що стосується мобілізації окупантів, то в Росії може й не бути публічних оголошень про неї. Річ у тому, що указ російського президента від 21 вересня про так звану часткову мобілізацію є чинним. Експерт зазначив, що після його оголошення з'явилася інформація про таємний пункт, який передбачав мобілізацію до мільйона людей.

Вже тоді на Росії закладали цю цифру як максимальний поріг тих, кого вони можуть мобілізувати, наприклад, впродовж року. Ця мобілізація 300 тисяч, яких вони ще переварюють, демонструє, що мобілізувати таку кількість вони не можуть, – розповів Мусієнко.

Він додав, що це додаткова ознака, що Росія налаштована затягувати війну.

Мобілізація в Росії: останні новини