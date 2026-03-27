Росія довго це відтягувала: політолог розкрив, до яких змін почав готуватися Кремль

Російське вторгнення на територію України серйозно вплинуло на становище Володимира Путіна у Кремлі. Диктатуру тепер доводиться шукати різноманітні методи, щоб зберегти свій вплив всередині країни.

У Росії проблеми з економікою, крім того, громадянам почали закривати доступ до інтернету, зокрема Telegram. Через це там виникають поодинокі протести. Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що У Кремлі зараз тестують різні сценарії внутрішньої нестабільності.

До чого готуються у Кремлі?

За словами Ярослава Божка, є інформація, що співробітники ФСБ, ймовірно, від імені кураторів пропонували громадянам Росії на Уралі взяти участь в оплаченому тракті. Мовиться про підрив об'єктів критичної інфраструктури.

За 3 години знайшли 10 громадян, жителів Росії, які на це погодились. Ось такий експеримент. Сам факт його проведення говорить про те, що росіяни усвідомлюють крихкість своєї системи, не знають, що з цим робити,

– сказав він.

З огляду на це, Кремль намагається розв'язувати свої внутрішні проблеми гіперконтролем громадян. Це і заборона будь-яких мітингів, і блокування Telegram.

Такі спроби технологічно непрості й політично негативно впливають на керівництво Росії.

Російська влада, очевидно, усвідомлює, що вона стає старою. Думаю, там міркують над сценарієм транзиту влади, моделюючи різні варіанти. Транзит – це не перехід влади до демократичних сил. Це пошук наступника або колективної моделі, яка б могла його (Володимира Путіна – 24 Канал) замінити,

– висловився Ярослав Божко.

Він вважає, що такий пошук у Кремлі розпочався з 2019 – 2020 років.

"Росія зараз перебуває на порозі змін, які вона дуже довго відтягувала. Але сама влада вже усвідомлює, що їй рано чи пізно доведеться провести зміни, намагаючись зробити так, щоб це був контрольований процес", – додав політолог.

Цікаво, російська влада вирішила обмежити доступ росіян до інтернету. Це начебто зроблено для того, аби люди були у безпеці з огляду на українські атаки по території Росії. У Кремлі не називають конкретних термінів, скільки це триватиме.

Що відомо про нові обмеження в Росії?