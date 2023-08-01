Цілу ніч проплакала, – директорка училища в Харкові про збитки після влучання російським дроном
Джерело:Суспільне
Опівночі проти 1 серпня російські дрони-камікадзе типу "Шахед" вдарили по Харкову. Внаслідок влучання зруйновано щонайменше два поверхи професійно-технічного училища у Салтівському районі.
Директорка закладу розповіла журналістам, що вона всю ніч проплакала, адже росіяни зруйнували навчальний корпус училища. Лариса Матвійчук пояснила, що у закладі було сучасне обладнання.
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Директорка професійного технічного навчального закладу Харкова Лариса Матвійчук розповіла, що окупанти посеред ночі влучили в їхній навчальний корпус. Відразу після цього їй зателефонували.
Цілу ніч працювали ДСНС. Була пожежа. Чесно хочу сказати, що я цілу ніч проплакала. Стільки сили, коштів, любові вклали у створення навчально-матеріальної бази, у нас було сучасне обладнання. Швейні цехи обладнані всім необхідним. Вже бачу, що їх стало менше. Ми всі тут дивимося, що пошкоджене,
– розповіла директорка.
За її словами, збитки внаслідок влучання ще не підраховували. Проте вона переконана, що в закладі далі навчатимуться студенти, хоч і дистанційно.
Лариса Матвійчук розповіла, що в училищі готують фахівців популярних професій: манікюру, а також перукарів, адміністраторів, касирів банку, операторів поштового відділення.
Росія атакувала Харків у ніч проти 1 серпня / Фото Харківської ОВА, ДСНС, Анни Черненко для 24 Каналу
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Росія атакувала Харків: коротко
- Опівночі проти 1 серпня Росія атакувала Харків дронами типу "Шахед". Ворог влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі та зруйнував там щонайменше 2 поверхи та перекриття даху. Люди не постраждали.
- За даними рятувальників, там спалахнула пожежа на площі орієнтовно 200 квадратів. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 працівників ДСНС.
- Також є три прильоти у спорткомплекс в Шевченківському районі міста. Там окупанти пошкодили двоповерхову будівлю. Зазнав поранень та госпіталізований 63-річний охоронець.
- Володимир Зеленський розповів, що Росія атакувала Харків п'ятьма "Шахедами".