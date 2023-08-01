Цілу ніч проплакала, – директорка училища в Харкові про збитки після влучання російським дроном

Опівночі проти 1 серпня російські дрони-камікадзе типу "Шахед" вдарили по Харкову. Внаслідок влучання зруйновано щонайменше два поверхи професійно-технічного училища у Салтівському районі.

Директорка закладу розповіла журналістам, що вона всю ніч проплакала, адже росіяни зруйнували навчальний корпус училища. Лариса Матвійчук пояснила, що у закладі було сучасне обладнання.

Дивіться також Окупанти скинули на Нью-Йорк 6 авіабомб: є масові руйнування

Росія знищила частину училища в Харкові

Директорка професійного технічного навчального закладу Харкова Лариса Матвійчук розповіла, що окупанти посеред ночі влучили в їхній навчальний корпус. Відразу після цього їй зателефонували.

Цілу ніч працювали ДСНС. Була пожежа. Чесно хочу сказати, що я цілу ніч проплакала. Стільки сили, коштів, любові вклали у створення навчально-матеріальної бази, у нас було сучасне обладнання. Швейні цехи обладнані всім необхідним. Вже бачу, що їх стало менше. Ми всі тут дивимося, що пошкоджене,

– розповіла директорка.

За її словами, збитки внаслідок влучання ще не підраховували. Проте вона переконана, що в закладі далі навчатимуться студенти, хоч і дистанційно.

Лариса Матвійчук розповіла, що в училищі готують фахівців популярних професій: манікюру, а також перукарів, адміністраторів, касирів банку, операторів поштового відділення.

Росія атакувала Харків у ніч проти 1 серпня / Фото Харківської ОВА, ДСНС, Анни Черненко для 24 Каналу

Лариса Матвійчук розповіла про наслідки атаки на училища: дивіться відео

Наслідки нічних прильотів по Харкову: дивіться фото та відео

Росія атакувала Харків: коротко