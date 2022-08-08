росіяни вже вирішили анексувати материковий Південь України, – МВС

окупанти готуються до проведення псевдореферендумів на півдні нашої країни. Так, вони хочуть приєднати територію до складу росії та заявити, що це нібито Україна їх атакує.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він додав, для нас важливо попередити росіян вже на офіційному рівні, що їм це не вдасться.

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Працюють на внутрішню пропаганду

Вони прийняли це рішення приблизно 1,5 – 2 місяці тому. Про те, що вони анексовують ці території й далі розповідають, що це територія росії,

– пояснив експерт.

За його словами, росіяни будуть намагатися провернути все так, нібито це Україна веде наступ на російські території. Однак цього не визнають навіть такі союзники країни-окупантки, як Китай та Іран. "Крім КНДР, Нікарагуа й умовної Абхазії з Осетією ніхто визнавати цього, звичайно ж, не буде", – зауважив Вадим Денисенко.

На думку радника міністра внутрішніх справ, для окупантів наразі дуже важливо у їхній внутрішній пропаганді розповідати, що це російська територія. Мовляв, вони відвойовують те, що ще Катерина II зробила.

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Псевдореферендуми на Півдні: що відомо

росія через опір українців на окупованих територіях хоче пришвидшити підготовку до проведення псевдореферендумів. Так, у Мелітополі розглядають семиденне "голосування вдома". Виглядатиме це так: озброєні військові росії ходитимуть по помешканнях мелітопольців і змушуватимуть їх погрозами голосувати.

На території тимчасово окупованої Херсонської області "єдіная росія" розвинула бурхливу активність. путінська партія готується до псевдореферендуму, який наказали провести восени. Дата так званого "голосування" не змінилась – це 11 вересня 2022 року. Наразі представники партії зайняті тим, що готують списки "виборців" та за матеріальну винагороду шукають агітаторів.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань відзначив, що всі плани окупантів щодо проведення "референдуму" залишаться у їх хворих головах.

СБУ перехопила російські документи щодо "референдуму" на Херсонщині. Так, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації "волонтери zа росію". Вони мають організувати понад 140 проросійських пікетів, щоб висвітлювати це у пропагандистських медіа.

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