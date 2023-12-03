Росія намагається відвернути увагу світу від війни в Україні. Задля цього країна-агресорка планує розхитати внутрішню ситуацію у сусідніх країнах.

Так, в Інституті вивчення війни вказують на підготовку Кремля до дестабілізації ситуації у Молдові.

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Росія хоче розколоти Молдову

30 листопада на засіданні міністрів закордонних справ країн ОБСЄ вперше від початку великої війни брала участь Росія, яку представляв Сергій Лавров. Російський дипломат відзначився низкою абсурдних заяв. Зокрема, він відверто погрожував Молдові "гібридною війною". Лавров заявив, що, мовляв, ця країна – наступна жертва "Заходу".

Аналітики ISW зауважили, що погроза росіянина прозвучала не на пустому місці. Москва справді планує знову розхитати Молдову зсередини, аби у такий спосіб відвернути увагу світу від своїх злочинів в Україні.

Так, експерти звернули увагу на кілька моментів на тлі заяви очільника МЗС країни-агресорки.

Після його виступу, наступного дня, 1 грудня, голова автономного регіону Гагаузії – Євгенія Гуцул, член забороненої проросійської партії "Шор", – заявила, що мовляв держпідприємство "Молдовагаз" заблокувало постачання газу до Гагаузії від турецького постачальника. За словами Гуцул, регіональний уряд домовився з іноземним постачальником про купівлю газу за нижчою ціною, ніж у "Молдовагазу". Гуцул звинуватила Кишинів у тому, що він перешкоджає жителям Гагуазії отримати дешевий газ на зиму.

Водночас очільник "Молдовагазу" Вадим Чебан відкинув закиди проросійської політикині. Він зазначив, що компанія немає фізичної та юридичної змоги блокувати поставки газу до Гагаузії.

Крім того, раніше, 13 листопада, президентка Молдови Майя Санду відхилила прохання Гуцул про місце для неї в Кабінеті міністрів через її членство у "Шор".

Нагадаємо, у Молдові суд заборонив партію "Шор", оскільки Росія використовує для просування власних інтересів. Зокрема, глава партії Ільхан Шор розпалював протести у вересні 2022 – червні 2023 років для повалення нинішнього уряду країни.

А 27 листопада лідера молдавської "Партії регіонів" Олександра Калініна позбавили громадянства, оскільки той підтримує війну в Україні. 1 грудня цей політик заявив про спроби вербування молдовських добровольців для участі у бойових діях на боці росіян.

Київ допоміг Кишиніву викрити підступний план Москви

У лютому президент Зеленський попередив Санду про намір Росії змінити політичний порядок у Молдові. Про план Кремля довідалася українська розвідка.

За словами глави держави, ГУР перехопило документ, у якому було вказано хто, коли та як планує розколоти Молдову.