Росія хоче добудувати "Північний потік-2" до кінця 2021 року

У планах Росії завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року. Наразі залишилося прокласти приблизно 100 кілометрів.

Про плани Москви щодо звершення трубопроводу видання повідомляє з посиланням на слова віцепрем'єра Росії Олександра Новака.

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Росія про ймовірне завершення "Північного потоку-2"

Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь в проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, можливо, цього (2021 – 24 канал) року,

– заявив Новак.

Точну дату він не назвав, однак уточнив, що все залежатиме від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов.

За словами Новака, наразі залишилося побудувати приблизно 100 кілометрів газопроводу. Віцепрем'єр Росії додав, що проєкт будівництва "Північного потоку-2" "продовжують реалізовувати, "задовольняючи всі вимоги Євросоюзу".

"Північний потік-2": останні новини

Будівництво російського трубопроводу тривалий час блокували санкції США. Однак нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2".

Джо Байден вважає подальші обмеження к онтрпродуктивними , адже газопровід побудований вже на 95%.

Водночас США включили в список санкцій російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Північний потік-2" передбачає будівництво 2 ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів у рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід Москва будує в обхід України.