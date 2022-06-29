Росія не просто хоче окупувати Україну

За п'ятий місяць повномасштабної війни в Україні зібралося безліч доказів того, що Росія не просто має намір окупувати нашу країну, вона навмисно реалізує геноцид українців.

На мій погляд, міжнародні партнери мають якнайширше розплющити очі і зрозуміти, що вони підтримують Україну не у війні за свою незалежність і свободу, а за виживання.

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Трагедії у Кременчуці можна було уникнути

І виживання залежить від ефективності застосування засобів поразки проти Росії на її території. Адже торговельний центр у Кременчуці було зруйновано ракетою Х-22, випущеною стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем із повітряного простору Росії.

Знищення об'єктів інфраструктури російської армії на території Росії має стати пріоритетом, і міжнародні партнери України це мають визнати. Склади, військові частини, аеродроми, ремонтні заводи тощо. Удар тактичної ракети ATACMS по аеродрому в Шайківці дозволив би уникнути трагедії у Кременчуці.

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Захід поки що відмовляє Україні

Але наші партнери поки що відмовляють нам як у наданні тактичних ракет для М270/М142, так і не вітають удари по території РФ. Фактично, стаючи мовчазними посібниками геноциду. Спостерігачами смертей українців… щодня.

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Удари по військових об'єктах російської армії біля Росії й Білорусі (у разі потреби) мають бути підтримані не лише на геополітичному рівні, а й технічно – наданням необхідного озброєння.