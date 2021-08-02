Росія хоче очного засідання ТКГ у Мінську

2 серпня 2021 , 15:29
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Джерело:

ТАСС

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов виступив за очне засідання ТКГ в Мінську. Він переконаний, що це допоможе підвищити результативність переговорів.

Гризлов нагадав, що наприкінці серпня 2021 року заплановане чергове засідання контактної групи.

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Москва про формат ТКГ

На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи,
– заявив представник країни-окупанта.

За його словами, всі можливості для цього є. А повернення до такого діалогу "допоможе покращити ситуацію в регіоні".

Засідання ТКГ: останні новини

  • Перемовини Росії та України щодо Донбасу у різних форматах не дають результатів через блокування та неадекватні вимоги представників країни окупанта.
  • Гризлов раніше вже заявляв про "необхідність зустрічі ТКГ у Мінську". У відповідь радник української делегації Олексій Арестович повідомив, що Україна не братиме у них участі.
Автор: Наталія Пристанська