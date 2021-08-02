Росія хоче очного засідання ТКГ у Мінську

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов виступив за очне засідання ТКГ в Мінську. Він переконаний, що це допоможе підвищити результативність переговорів.

Гризлов нагадав, що наприкінці серпня 2021 року заплановане чергове засідання контактної групи.

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Москва про формат ТКГ

На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи,

– заявив представник країни-окупанта.

За його словами, всі можливості для цього є. А повернення до такого діалогу "допоможе покращити ситуацію в регіоні".

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