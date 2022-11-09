Заяви Москви голослівні: у США прокоментували так звану готовність Росії до переговорів

Росія стверджує, що нібито готова відновити перемовини з Україною. Однак у Штатах не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.

Про це заявив на пресбрифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Посадовець зазначив, що будь-які заяви Москви залишатимуться голослівними, допоки не почнуть підкріплюватися реальними кроками.

Може бути кілька способів, в які росіяни могли б продемонструвати свою готовність, свою здатність вести діалог і дипломатію – добросовісний діалог і дипломатію – з Україною,

– сказав Прайс.

За його словами, насамперед Росія має припинити:

бомбардування цивільних об'єктів інфраструктури;

цілити у мережі водо- й електропостачання для українців;

навмисні обстріли житлових районів, цивільних будівель, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень.

Водночас представник Держдепу нагадав, що Москва мала нагоду продемонструвати свою прихильність до діалогу й дипломатії, коли мовилося про її подальшу участь у "зерновій угоді".

"Замість цього, Росія продовжує тримати в заручниках цю ініціативу для досягнення власних корисливих цілей. Сполучені Штати не побачили нічого, що вказувало б на те, що росіяни наразі готові брати відповідальну участь у переговорах", – додав посадовець.

Росія блокує перевезення зерна з України: що про це відомо

Росія 2 листопада вирішила повернутися до участі у зерновій угоді. Однак після цього знову почала блокувати прохід кораблів з зерном. Тепер країна-агресорка пропускає не більше 8–9 суден у день, хоча необхідність – 25–30 на добу. Через це зараз у черзі перебувають 210 кораблів, які повинні експортувати зерно з України.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков сказав, що за три місяці функціонування коридору Україні вдалося відправити світу 10,1 мільйона тонн зернових з портів Одеси, що є доволі значним показником. Так, лише за підсумками жовтня Україна експортувала 4,2 мільйона тонн зерна. Перед нашою державою стоїть завдання нарощувати цей обсяг.

Зауважимо, що ще наприкінці вересня президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з Росією. Він наголосив, що Україна готова сісти за стіл переговорів лише за нового керівництва у Кремлі.

Водночас радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Росією щодо припинення війни. Однак Київ має певні умови, які повинна виконати Москва, щоб розпочати переговори.

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