Росія намагається розширити поле бою на всю територію України, – Сибіга

Росія намагається розширити географію свого терору. Ворог так і не зумів досягти своїх цілей на полі бою, тому, власне, намагається всю територію України перетворити на те саме поле бою.

Таким чином, окупанти вдаються до систематичних атак на мирних жителів, поїздів та інфраструктури, що забезпечує функціонування країни. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Що стало підставою для такої заяви?

Дипломат, зокрема, нагадав, що 13 вересня російські безпілотники завдали ударів по залізничних об'єктах у Луцьку та Фастові. Зокрема, на Волині під удар потрапив пасажирський потяг. На щастя, ніхто не постраждав, адже загрозу було виявлено вчасно та пасажирів евакуювали.

Крім того, у Звягелі на Житомирщині ворог завдав удару по зупинці громадського транспорту. У результаті щонайменше двоє людей загинули.

"Закриття повітряного простору України є частиною стратегії повалення Росії. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі та засоби протидії безпілотникам, щоб позбавити Москву можливості поширювати війну на наші міста та транспортні мережі", – наголосив Сибіга.

Також глава МЗС підкреслив, що зростання виробництва безпілотників у Росії не може залишатися поза увагою. Країна, що виробляє тисячі одиниць зброї для поширення терору далеко за межі лінії фронту, має зіткнутися із систематичним порушенням цього виробництва, його ланцюжків поставок і ресурсів, що його підтримують.

Москва хоче розширити поле бою. Наша відповідь має полягати в обмеженні можливостей Росії вести війну. Наші партнери мають можливості та інструменти для цього,

– підсумував Сибіга.

Додамо, що протягом 13 вересня Росія масовано атакувала Одещину – тут ворожі удари спричинили масштабні руйнування житлових будинків і газопроводів.

Також майже цілий день під ударом дронів перебувала Рівенщина. В області, зокрема, постраждала АЗС. Крім того, частина Дубна та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без електропостачання, а на Сарненщині було зруйновано одне з підприємств.