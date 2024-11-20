У Кремлі нафантазували, що до 2045 року територію України поділять на три частини, – джерела

Міноборони Росії підготувало документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. У ньому передбачається, що українська державність буде ліквідована, а територію України поділять на три частини.

Джерела 24 Каналу у секторі безпеки і оборони розповіли, що, можливо, Росія через уряди та представників інших країн спробує донести підготовлений меседж до нової адміністрації США. Крім того, у Кремлі прогнозують розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями.

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Який розподіл України нафантазували у Кремлі

За ворожими фантазіями, територія України повинна бути розподілена на такі основні частини:

" нові регіони Росії " – передбачає офіційне входження до складу Росії Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму і міста Севастополь. Сьогодні Кремль зосереджує основні військові зусилля на реалізації цього завдання;

" – передбачає офіційне входження до складу Росії Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму і міста Севастополь. Сьогодні Кремль зосереджує основні військові зусилля на реалізації цього завдання; " проросійське державне утворення " – передбачає створення держави з проросійським урядом на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та міста Київ. Це також включає відмову від європейської та євроатлантичної інтеграції, а також присутність російських військ (зокрема, військові бази, подібні до тих, що є в Придністров’ї, Південній Осетії та Абхазії);

" – передбачає створення держави з проросійським урядом на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та міста Київ. Це також включає відмову від європейської та євроатлантичної інтеграції, а також присутність російських військ (зокрема, військові бази, подібні до тих, що є в Придністров’ї, Південній Осетії та Абхазії); "спірні території" (західна частина України) – до цієї категорії входять Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій повинно вирішуватися між Росією та сусідніми державами, такими як Угорщина, Польща та Румунія.

Якою Кремль бачить Україну до 2045 року / Карта "Інтерфакс-Україна"

Кремль також передбачає розвиток міжнародних подій за чотирма основними сценаріями. Сценарії "Домінування США та Заходу" і "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" розглядаються як несприятливі для Росії, оскільки вони можуть реалізуватися в разі поразки або замороження війни з Україною.

Натомість сценарії "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" та "Регіоналізація/хаотизація" вважаються Кремлем сприятливими. У цих випадках передбачено перемогу над Україною та вигідний для Москви розвиток подій у світі.