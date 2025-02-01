Чи повернуться країни ЄС до закупівлі російського газу: як на це намагається вплинути Кремль

У ЗМІ писали, що у Європі начебто є прихильники того, щоб відновити транзит російського газу. Такі розмови можуть бути вигідними росіянам.

Про це 24 Каналу розповіла президентка аналітичного видання DIXI Group Олена Павленко, зазначивши, що вже неодноразово через впливові медіа Росія або проросійські сили намагаються зрозуміти, якою буде реакція міжнародної спільноти на подібні вкиди. Тому такі заяви можна розглядати як спробу протестувати, як європейські лідери реагуватимуть на подібну ідею.

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Маніпуляції Росії щодо газового транзиту

За словами Олени Павленко, вкиди Кремля щодо продовження закупівель газу, ймовірно, не будуть пов'язані із маніпуляціями щодо цін.

Важливо! Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що постачання російського газу в Європу не можна поновлювати навіть після можливого миру між Україною та Росією. Він наполягає на демонтажі газопроводу "Північний потік", оскільки вважає його загрозою для енергетичної та військової безпеки Європи. Дуда також застеріг, що деякі країни можуть піддатися спокусі повернутися до закупівлі російського газу, що несе економічні ризики для всього регіону.

Президентка аналітичного видання DIXI Group нагадала, що Дональд Трамп пообіцяв, що збільшуватиме видобуток газу у США та продаватиме його. Це має знизити міжнародні ціни.

Я думаю, серед виробників газу буде певне змагання, тому найближчим часом, можливо, ніхто не говоритиме про підвищення цін,

– зауважила вона.

Проте Росія може спробувати впливати на деякі країни по-іншому. Наприклад, є ймовірність, що у Німеччині перейматимуться тим, що держава суттєво стане залежати від газу, який буде надходити від Сполучених Штатів Америки. Там можуть спробувати шукати альтернативи.

Звісно, Росія – не є альтернативою. Країни Балтії та Польща наголошують на тому, що розв'язання цієї проблеми не може полягати в тому, щоб вертатися і повторювати помилки, які були зроблені до 2022 року. Я не думаю, що шанси відновити постачання трубопровідного газу (Росії – 24 Канал) є високими,

– сказала Олена Павленко.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російського газу через свою територію, посилаючись на питання національної безпеки. Це рішення узгоджене з європейською ініціативою Repower EU, яка передбачає відмову від російських енергоносіїв.