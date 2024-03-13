Путін шукає "рупор", – віцепрезидентка Єврокомісії про вплив Росії всередині ЄС
Росія створює загрозу для всього цивілізованого світу, зокрема, і для Євросоюзу. Віцепрезидентка Єврокомісії розповіла про ймовірні плани країни-агресорки.
Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що Росія постійно використовує інформаційні атаки проти Євросоюзу та намагається послабити європейське суспільство. Про це вона сказала, виступаючи з трибуни під час пленарного засідання в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі.
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Путін шукає "рупор"
На її думку, у російського президента є план, аби розхитати ЄС зсередини. Єврокомісарка називає Путіна "майстром" у створенні різних наративів для різних країн-членів ЄС.
Ми перебуваємо у стані інформаційної війни. Ми бачимо дуже конкретні зусилля Росії втручатися у вибори й впливати на громадську думку європейців, щоб переконати або підштовхнути їхніх політиків припинити підтримку України,
– сказала Вера Юрова.
За її словами, Путін шукає "рупор", який говоритиме з внутрішньою аудиторією всередині країн ЄС. Саме тому він співпрацює з окремими політиками та партіями, які не соромляться поширювати прокремлівські наративи.
Це означає, що ми не можемо просто звинувачувати Росію, але ми також повинні мати дуже сильну дискусію з тими, хто, очевидно, стоїть на боці агресора,
– зауважила віцепрезидентка ЄК.
Путін погрожує Заходу
- Російський президент Владімір Путін під час свого виступу з посланням Федеральним зборам знову вдався до погроз ядерною війною. У Євросоюзі прокоментували такі гучні заяви кремлівського очільника.
- В Єврокомісії вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. Загалом виступ диктатора перед парламентом Росії є черговою брехнею для російського народу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано.
- За словами речника, цю промову варто розглядати в контексті майбутніх президентських виборів. Крім того, Путін намагається відвести свою провину від початку війни в Україні. В Єврокомісії вважають, що російський диктатор відверто бреше народу.