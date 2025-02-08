Путін ще може використати Лукашенка: яку роль він підготував для Білорусі

Путін вніс до Держдуми угоду, за допомогою якої може розмістити нові військові бази в Білорусі. Так Кремль прагне зафіксувати свій вплив на Мінськ на тривалий період.

Про це 24 Каналу сказав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що, допоки є Путін та Лукашенко, існуватиме загроза втягнення Білорусі в російську війну.

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Який задум Путіна щодо Білорусі

Вячорка вважає, що головне завдання Путіна – зафіксувати політичний, економічний та військовий контроль над Білоруссю. Це робиться з допомогою Лукашенка, який цілком залежний від кремлівського диктатора.

Всі ці домовленості, які вони зараз підписують, мають на меті служити довгостроковою фіксацією російського впливу,

– заявив опозиціонер.

На його думку, Росія зараз немає військ, які б вона могла розмістити на території Білорусі, оскільки Путіну бракує сил на фронті в Україні. А у білоруської армії залишилося не так багато техніки, аби вона могла приєднатися до бойових дій.

Водночас він зауважив, що у випадку замороження війни – це може стати плацдармом для можливого наступного вторгнення, ймовірно, через кілька років. І тоді Лукашенко буде дуже потрібний Путіну.

Чи можливе втягнення Білорусі у війну

Опозиціонер зазначив, що, допоки є Путін і Лукашенко, існуватиме загроза втягнення Білорусі в російську війну. І не варто думати, що самопроголошеного президента Білорусі зараз можна "відтягнути" від кремлівського диктатора, розмовляючи й торгуючись із ним.

Ні, Лукашенко нікуди від Путіна не подінеться,

– певен Вячорка.

Тому, додав він, і Лукашенка, і Путіна потрібно ізолювати, щоб вони заплатили за всі злочини проти України та проти Білорусі.