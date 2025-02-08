Путін ще може використати Лукашенка: яку роль він підготував для Білорусі
- Путін вніс до Держдуми Росії угоду щодо розміщення нових військових баз у Білорусі, щоб закріпити свій вплив на Мінськ.
- Однак наразі Путін не має достатньо військ, щоб розмістити їх у Білорусі, оскільки Росії не вистачає сил на українському фронті.
- Водночас опозиціонер Вячорка вважає, що, допоки при владі Путін і Лукашенко, Білорусь цілком може бути втягнута у війну.
Путін вніс до Держдуми угоду, за допомогою якої може розмістити нові військові бази в Білорусі. Так Кремль прагне зафіксувати свій вплив на Мінськ на тривалий період.
Про це 24 Каналу сказав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що, допоки є Путін та Лукашенко, існуватиме загроза втягнення Білорусі в російську війну.
Зверніть увагу Путін спробує зробити все, щоб втягнути у війну Білорусь, – Зеленський
Який задум Путіна щодо Білорусі
Вячорка вважає, що головне завдання Путіна – зафіксувати політичний, економічний та військовий контроль над Білоруссю. Це робиться з допомогою Лукашенка, який цілком залежний від кремлівського диктатора.
Всі ці домовленості, які вони зараз підписують, мають на меті служити довгостроковою фіксацією російського впливу,
– заявив опозиціонер.
На його думку, Росія зараз немає військ, які б вона могла розмістити на території Білорусі, оскільки Путіну бракує сил на фронті в Україні. А у білоруської армії залишилося не так багато техніки, аби вона могла приєднатися до бойових дій.
Водночас він зауважив, що у випадку замороження війни – це може стати плацдармом для можливого наступного вторгнення, ймовірно, через кілька років. І тоді Лукашенко буде дуже потрібний Путіну.
Чи можливе втягнення Білорусі у війну
Опозиціонер зазначив, що, допоки є Путін і Лукашенко, існуватиме загроза втягнення Білорусі в російську війну. І не варто думати, що самопроголошеного президента Білорусі зараз можна "відтягнути" від кремлівського диктатора, розмовляючи й торгуючись із ним.
Ні, Лукашенко нікуди від Путіна не подінеться,
– певен Вячорка.
Тому, додав він, і Лукашенка, і Путіна потрібно ізолювати, щоб вони заплатили за всі злочини проти України та проти Білорусі.