Росія хоче вивести ядерну зброю у космос: у США занепокоєні через "загрозу нацбезпеці"

Росія має намір розмістити ядерну зброю в космосі. За даними джерел видання ABC News, саме цього стосується попередження Республіканської партії про "загрозу національній безпеці".

Відповідно до повідомлення видання, Росія хоче використовувати ядерну зброю в космосі проти супутників.

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Загроза національної безпеки

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим "іноземним військовим потенціалом".

Джерела видання зазначають, що розвіддані США пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю в космос.

Варто наголосити, що йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.

Також, відповідно до інформації джерел ABC News, ця тема є тривожною і дуже делікатною. Не зачіпаючи цю тему безпосередньо, кілька членів Конгресу швидко назвали проблему серйозною, не викликавши при цьому суспільної тривоги.

Як реагують законодавці

Ми збираємося працювати разом над вирішенням цього питання, як ми займаємося всіма делікатними питаннями, які засекречені,

– заявив спікер Палати представників Майк Джонсон журналістам.

Член палати представників Джим Хаймс, демократ із Коннектикуту і високопоставлений член комітету з розвідки Палати представників, повторив це у своїй власній заяві. Він назвав таке попередження "значним", однак заявив, що воно "не є приводом для паніки".

"Що стосується того, чи можна розсекретити більше інформації з цього питання, це варте обговорення, але це не та дискусія, яку слід вести публічно", – сказав Хаймс.

Що цьому передувало: коротко