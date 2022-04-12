Росія хоче рухатись і на Харківську область та південь, – заступниця міністра оборони України
12 квітня 2022 , 14:42Читать новость на русском
Мінімальні бойові цілі Росії зараз – географічні кордони Донецької та Луганської областей. Тому ситуація на Донбасі є дуже напружена, там не припиняються активні бойові дії.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі 24 каналу. Вона також виокремила певні успіхи ЗСУ на цьому напрямку.
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Разом з тим, окупанти бачать мету у захопленні Півдня та Сходу, тому розглядають Харківську область, як можливість рухатися далі,
– повідомила Ганна Маляр.
Заступниця міністра оборони України підкреслила, що сьогодні є серйозна загроза для цих регіонів і цю інформацію ніхто не приховує.
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