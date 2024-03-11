Росія запустить серійне виробництво нових авіабомб для застосування їх в Україні, – ISW

Аналітики написали, що Росія спробує серійно виробляти удосконалені керовані авіабомби. Адже росіяни хочуть збільшити їхнє використання на фронті.

Про атаку трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (UMPB D-30SN) по Миргороді на Донеччині Україна повідомила 10 березня 2024 року. Зокрема, про це розповів речник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій, пише 24 Канал.

Дивіться також Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024

Що кажуть аналітики про використання Росією нових авіабомб

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що речник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій повідомив – 10 березня окупанти вдарили по Миргороді Донецької області плануючими авіабомбами UMPB D-30SN.

Перед цим Донецька прокуратура писала, що мовиться про С-300. Дмитро Лиховій уточнив, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN – це перетворена версія некерованих авіабомб FAB радянських часів. Раніше Кремль використовував некеровані плануючі бомби в січні 2024 року.

У ISW написали, що російські блогери стверджували, що:

окупаційні війська Росії почали атакувати деякі райони України авіабомбами FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC);

Росія може запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Торнадо-С" і "Смерч";

збільшення радіуса дії керованих плануючих бомб UMPC дозволить повітряно-космічним силам Росії збільшити глибину ударів по українських позиціях без ризику виявлення або знищення Військово-повітряними силами ЗСУ російських літаків;

російська оборонно-промислова база намагається серійно виробляти керовані плануючі бомби UMPC.

Російські війська, ймовірно, спробують налагодити серійне виробництво керованих плануючих бомб UMPB і збільшити їх використання на лінії фронту,

– заявили аналітики.

До речі, внаслідок нічної атаки по Миргороду проти 10 березня 11 поранених, пошкоджені 17 багатоповерхових будинків та 27 машин. У людей різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриті черепно-мозкові травми та навіть струс головного мозку. Їм надали допомогу лікарі.