Росія хоче, щоб ми боялися, – Зеленський про ескалацію на кордонах

Збільшення кількості російських військ на українському кордоні – це спроба Росії залякати Захід. Повномасштабного вторгнення Кремль не планує.

Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський у спілкування з американськими журналістами. Ті супроводжували політика протягом його квітневої поїздки на Донбас.

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Якби росіяни дійсно хотіли вдертися, то готувалися б до цього приховано

За словами президента України, якби Росія справді мала намір вдертися в Україну, її війська "могли б постаратися трохи більше" (як це було у 2014), щоб "зберегти якийсь елемент несподіванки".

Однак росіяни зараз так не поводяться, ба більше – діють цілком навпаки:

Вони розповсюдили кадри накопичення своїх військ у соціальних мережах.

Відправили військові кораблі, щоб загрожувати Україні з моря.

Зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців - найбільше після анексії Криму Росією 7 років тому.

Чи можливе повномасштабне вторгнення Росії

У такий спосіб, мовляв, Росія говорить Сполученим Штатам Америки, що їхня підтримка України може призвести до великої війни. Простіше кажучи – намагається налякати.

Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб Захід боявся – сили Росії, її могутності. Тут немає великого секрету,

– сказав Зеленський.

"Та ми не стверджуємо, що буде справжня ескалація. Можливо, це просто ні в будь-чиїх інтересах", – додав президент України.

Що відбувається на російсько-українському кордоні

Речник Путіна Дмитро Козак заявляв, що Росія готова "стати на захист" мешканців Донбасу з російськими паспортами.

А українська розвідка б'є на сполох через надмірне стягнення Росією військ до кордонів з Україною.



Росія стягує війська до кордонів України / Інфографіка 24 каналу