Росія хоче створити паніку, щоб ми скупляли паливо, – експерт оцінив наслідки атак по нафтобазах
Через те, що російські ракети напередодні влучили у нафтобазу у Львові, ситуація із пальним у місті поки нестабільна, але не критична. Такими атаками окупанти лише хочуть посіяти паніку.
Це зауважив політолог Ігор Чаленко. Про це експерт сказав в ефірі 24 каналу.
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За його словами, зберігання нафтопродуктів на території України зараз є максимально розгалужене. Тому ці всі атаки, що відбуваються, не спричиняють кардинальних проблем.
Вони більше працюють на психологічному рівні.
Росія хоче показати українцям, ніби буде якась проблема з паливом, тому, мовляв, терміново їдьте у паніці його скупляйте,
– пояснив Чаленко.
І наголосив, що цього робити не треба. Саме на це й розраховують прихильники Путіна та росіяни.
"Сьогодні на території України паливо є, немає потреб накопичувати великих запасів, зокрема на території України, тому що швидко змінюється ціна", – зазначив політолог.
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