росія хоче створити військову базу в Сербії: експертка заявила, що це майже неможливо

російський посол алєксандр боцан-харчєнко повідомив про плани створити військову базу в Сербії. Але її практично неможливо організувати в теперішніх умовах.

Про це 24 каналу розповіла експертка-балканістка Марія Гелетей. За її словами, Сербія досі залишається союзником та партнером з росією, адже окупанти допомагали країні під час розпаду Югославії, війн на Балканах тощо. Крім того, вони забезпечують Сербію газом.

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росії ж вигідно підтримувати партнерство з Сербією. Тоді вони можуть впливати на ситуацію в регіоні, створюючи різні прецеденти.

Чи реально створити військову базу росії в Сербії

Гелетей сумнівається, що таку військову базу взагалі реально створити в Сербії. Головне питання – у який спосіб окупанти планують доправляти туди військову техніку та контингент, коли країни Європи закрили повітряний простір для росії.

Якщо людей ще реально привезти під виглядом цивільних, то військову техніку непомітно доставити не вийде. Можливо, туди піде озброєння, яке Сербія закупила в росії упродовж 2016 – 2020 років.

Експертка вважає, що у сучасних умовах створити таку військову базу практично неможливо. Найімовірніше, росія в черговий раз намагається перевірити, як Захід реагуватиме на такі дії.

Мені здається, що реально цю базу формально неможливо створити. Думаю, що про це просто промацування "ґрунту", як Захід буде на це реагувати, – вважає Марія Гелетей.

Вона додала, що зараз практично немає ніяких реакцій на цю заяву російського посла ні в англомовних, ні в сербських ЗМІ. Все – з російських джерел.

Гелетей припускає, що у такий спосіб росія також може тиснути на Косово, щоб там знову не підіймали питання з паспортами для сербів.

Чи справді росія може створити базу у Сербії: дивіться відео

Нагадаємо, 6 серпня на кордоні Косово затримали російську пропагандистку дар'ю асламову. Її підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки. Інформацію офіційно підтвердив міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Швечла.