Російське військове командування продовжує демонструвати свої плани у війні проти України. У Кремлі вважають, що російська армія здатна виграти війну шляхом виснаження супротивника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Чи планує Росія змінювати свою стратегію?

18 вересня Володимир Путін заявив, що на передовій в Україні перебуває понад 700 тисяч російських солдатів.

Начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов також стверджував, що російські війська просуваються "практично на всіх фронтах" у війні.

Заяви Путіна та Герасимова відповідають загальній теорії перемоги Путіна, яка ґрунтується на припущенні, що Росія має ресурси та бойові можливості для поступового просування та виграшу війни на виснаження проти України,

– йдеться у звіті ISW.

Раніше Путін вже неодноразово наголошував, що вважає можливим досягти своїх воєнних цілей на полі бою навіть за умови поступового просування, оскільки російські війська зможуть використати перевагу в особовому складі та техніці.

За словами аналітиків, нещодавні заяви Путіна та Герасимова є частиною ширшої стратегії Кремля. Мета цієї стратегії – змусити Україну та Захід погодитися на максималістські вимоги Путіна через страх перед нібито неминучою перемогою Росії та подальшим загостренням агресії.

ISW продовжує оцінювати, що перемога Росії не є неминучою, і що Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких сторін Росії, щоб змусити Путіна змінити свої розрахунки та розпочати добросовісні переговори,

– додають в ISW.

