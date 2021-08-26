Росія хоче відібрати історичний спадок, – історик про обурення Лаврова на нове свято в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна приватизувала День хрещення Русі, запровадивши нове свято – День Української Державності. Схожі висловлювання лунали неодноразово від представників російського уряду.

Про це в ефірі 24 каналу розповів науковий співробітник Національної академії наук України, історик Олександр Алфьоров. Він зазначив, що так Росія хоче вкрасти наш історичний спадок.

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"Не вперше Лавров, Пєсков і сам Путін мають такі заяви. Це все для того, щоб позбавити нас історичного спадку. Тому не треба дивуватися. Вони не перший рік, не перше століття намагаються відібрати спадок України-Руси. Їм це не вдається, а навіть якщо вдається, то такими нападницькими алегоріями", – розповів Алфьоров.

Росія хоче продемонструвати велич

Президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня розквіту Української Державності . Його відтепер щороку святкуватимуть 28 липня.

Історик нагадав, що у Москві кілька років тому встановили пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Такий вчинок є одним з важливих маячків, ментальних якорів, які розкидали по території Росії.

Однак жодним чином Москва не може претендувати на спадок України. Відповідно, Лавров – це не що інше, як рупор кремлівської агітації та спроби продемонструвати світу велич Росії,

– зазначив Алфьоров.

У Росії є свій День Державності

Алфьоров наголосив, що позиції Москви достатньо сильні через величезний адміністративний тиск, фінансові потоки, якими й купують інформаційний простір.

"Проте будь-які їхні декорації закінчуються на тому, де історики починають справді шукати, що ж криється за цими претензіями. Сьогодні маємо підписаний президентом указ про День Державності. І ми вступили в перегони за хронологію існування державності України", – сказав науковець.

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Він нагадав, що у Росії теж є день державності, який відзначають 21 вересня від 2011 року. Це фіксує Росію в контексті історизму від 862 року. Натомість український День Державності займає нішу від часів заснування Києва, а це понад 1500 років.

"Безперечно, це викликало обурення у росіян, які не могли вигадати жодної іншої дати, крім 862 року. Бо в них історичної тяглості, як такої, навіть на ці дати не існує. Тому зрозуміло, що репліка Лаврова стосується пихатості, снобізму, який виховали на імперському тлі", – сказав Алфьоров.

Претензії Росії – елемент війни

Обурення щодо Дня Української Державності – це виключно елемент гібридної війни Росії. Історик наголошує, що так росіяни намагаються заперечити українцям їхнє походження.

"Україна і Росія є на одному історичному майданчику. Тільки цей історичний майданчик під назвою Русь – наша середньовічна українська держава, а для них – це держава, на яку вони претендують", – зазначив Алфьоров.

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