Росія хоче викинути з переговорів переселенців, – Гармаш

Окупанти руками своїх маріонеток-представників окупованих територій у ТКГ хочуть повернути монополію на вплив ухвалення рішень. Їм заважають переселенці із Донбасу, які не дозволяють суб'єктивізувати людей з окупованих територій як сторону конфлікту.

Таку думку висловив представник Донецька в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш. Він зазначив: саме з такою метою завели справу на переселенця Дениса Казанського.

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Для чого окупантам участь Пирогової і виключення Казанського

Те, що Дениса Казанського окупанти звинувачують у шпіонажі, а участь Маї Пирогової не хочуть ставити під сумнів – деталі одного пазлу.

На неформальній зустрічі учасників консультацій, розповідає Сергій Гармаш, вкотре озвучили пропозицію працювати в "колишньому" складі. Тобто запросити "повноважних представників", до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська Михайлову і Мірошника.

Тобто, мета – повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців. Ми сильно заважаємо Росії в Суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту,

– розповів Гармаш.

Втім, позиція представника України в політичній робочій групі ТКГ Андрія Костіна залишається незмінною: участь Пироговой автоматично означає вихід з переговорної кімнати української делегації.

Гармаш застерігає: не можна погоджуватися на мир за будь-яку ціну, яку пропонує Москва. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті – "автономія" "ДНР" і "ЛНР") і витіснення з переговорного процесу переселенців веде до реалізації мети Росії, а не України, – зазначає Гармаш.

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