Кремль хоче запросити Талібан, який майже усі країни визнають терористичною організацією, у Казань на форум "Росія – Ісламський світ". Ба більше, Москва працює над тим, щоб виключити Талібан зі списку заборонених терористичних організацій.

До Росії вже приїжджали і ХАМАС, і Хезболла, і Іран, а тепер черга за Талібаном. Країна-агресорка хоче підкорити усіх терористів. Іншими словами – підім'яти під себе. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що у такий спосіб Кремль намагається налагодити з ними взаємини.

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Налагодження відносин з диктаторськими режимами

Як зазначив Гудков, якщо Москва скасує Талібану статус терористичної організації, це підсилить відчуття розгулу тероризму у Росії. Імовірно, все поступово перетворюватиметься на шоу, коли Кремль стає центром співробітництва з терористичними структурами.

Країна котиться у терористичне болото. Вона і раніше, і зараз веде війну, але сьогодні відкрито демонструє готовність до співпраці зі всіма огидними терористичними режимами. "У повний ріст", – як кажуть,

– сказав російський опозиційний політик.

Усі терористичні організації не суб'єкти та не є самостійними політичними гравцями. Це квазіструктури, створені диктаторськими державами, як-от Іран. Через ці фальшивки Владімір Путін налагоджує співпрацю з країнами-вигнанцями. Це напівтіньовий план зближення диктатур.

Талібан Виник у 1994 році в Афганістані як радикальний ісламістський рух. Таліби воювали з армією США, проте повернулися до влади в Афганістані у 2021 році після виведення іноземних військ під проводом Америки, але досі залишаються у списку організацій, які Росія визнає терористичними. Проте у березні 2022 року Кремль встановив дипломатичні відносини з Афганістаном.

Ситуація у Росії: коротко