У Путіна заявили, що зернова угода "не має шансів"

Російські загарбники цинічно погрожують розривом зернової угоди. Окупанти аргументують це тим, що буцімто "умови" російської сторони "не виконуються".

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Він також заявив, що Росія нібито "кілька разів йшла на поступки" та продовжувала угоду.

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Пєсков зазначив, що навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але шансів у цієї угоди нібито немає.

Угода має на увазі "справу". Справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася Росії, не була зроблена,

– сказав Пєсков у коментарі пропагандистам.

Саме тому, за його словами, угода і немає підстав для її продовження. Зауважимо, що дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору".

Щоразу країна-агресорка намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.

Що варто знати про зернову угоду

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Дія зернової угоди має спливти рівно за місяць – 17 липня. І хоча зараз угода ще триває, Путін періодично блокує роботу суден, які перевозять українське зерно. Зокрема, станом на 1 червня 16 кораблів були заблоковані у портах.