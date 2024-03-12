"Нікчемне рішення": Україна відреагувала на плани Росії визнати передачу Криму "незаконною"

У Росії внесли законопроєкт, який передбачає визнання незаконним рішення радянської влади у 1954 році про передачу Криму Україні. У МЗС зауважили, що це свідчить про панічні настрої в Кремлі.

У МЗС України назвали рішення Росії "нікчемним". Відомство зауважило, що таким чином ворог намагається легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.

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Заява МЗС України

У МЗС зауважили, що внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права".

Ба більше, агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна. Зазначений законопроєкт Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи,

– зауважили в МЗС.

Що передувало