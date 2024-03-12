"Нікчемне рішення": Україна відреагувала на плани Росії визнати передачу Криму "незаконною"
Джерело:МЗС України
У Росії внесли законопроєкт, який передбачає визнання незаконним рішення радянської влади у 1954 році про передачу Криму Україні. У МЗС зауважили, що це свідчить про панічні настрої в Кремлі.
У МЗС України назвали рішення Росії "нікчемним". Відомство зауважило, що таким чином ворог намагається легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.
Дивіться також Хочуть визнати незаконною: у Росії внесли законопроєкт щодо передачі Криму Україні у 1954 році
Заява МЗС України
У МЗС зауважили, що внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права".
Ба більше, агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.
Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна. Зазначений законопроєкт Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи,
– зауважили в МЗС.
Що передувало
- 11 березня стало відомо, що у Держдумі Росії внесли законопроєкт №572350-8, який передбачає визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році про передачу Криму Україні.
- Наразі невідомо, коли його розглянуть. Однак повідомляється, що авторами законопроєкту є депутат Константін Затулін та сенатор Сєргєй Цеков, які представляють партію Владіміра Путіна "Єдіная Росія".
- Тим часом Україна теж не марнує час. Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що українська розвідка проводить підготовчі заходи до серйозної операції в окупованому Криму.