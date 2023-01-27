Московський час на тимчасово окупованих територіях: у Росії готують новий закон
Тимчасово захоплені території України, які окупанти цинічно називають "новими регіонами Росії", планують перевести на московський час. Так, до речі, у 2014 році росіяни зробили в Криму.
Про таке рішення повідомили у Міністерстві промисловості й торгівлі агресора. За даними відомства, воно має "набрати чинності" незабаром.
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Переведення окупованих регіонів на московський час
У Мінпромторг Росії заявили, що захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей мають найближчим часом перейти на московський час. Повідомляється, що до уряду країни-агресорки вже внесли відповідний проєкт закону.
Продовжується поетапна синхронізація законодавства Росії після "прийняття" до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу другої годинної зони, де діє московський час,
– написали у міністерстві.
Таке рішення може здаватися спонтанним та непродуманим. Однак аналогічно Росія вже робила у 2014 році – тоді вона ввела московський час в анексованому Криму.
Що зміниться
Варто зауважити, що московський час (UTС+3) дещо відрізняється від київського. Упродовж року він є незмінним.
Натомість в Україні влітку маємо так само UTС+3, а от взимку — UTС+2. Тобто, у зимовий період різниця між часами становить 1 годину.
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Загарбники мобілізують українців на тимчасово окупованих територіях
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як росіяни проводять мобілізацію в окупованих регіонах. За її словами, військове керівництво країни-агресорки кидає мобілізованих на передову, не надавши їм необхідної військової підготовки.
- Саме мобілізовані, на думку Ганни Маляр, потерпають від зневажливого ставлення та насильства з боку окупантів найбільше. Російські військові б'ють українців, яких насильно мобілізували, через що ті нерідко гинуть.
- Правозахисник Павло Лисянський повідомив 24 Каналу, що загарбники проводять медичну комісію для всіх чоловіків до 60 років. Ба навіть, 16 – 17-річних хлопців викликають на перевірку і забороняють виїжджати з тимчасово окупованої території.