Кремль прагне захопити Донеччину та Луганщину, ціль – ключові міста: у Генштабі назвали терміни

Російські окупанти продовжують намагатися вести наступ на Сході України. Їхні стратегічні цілі не змінилися.

Про це повідомив заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, стратегічна мета Росії – захопити найближчим часом ключові населені пункти Донецької області.

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Які зараз цілі окупантів

Як розповів Громов, до літа цього року загарбники хочуть захопити Донецьку і Луганську області.

Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області України,

– зазначив він.

У ЗСУ прогнозують провокації Росії в несподіваних місцях

Нещодавно військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що росіяни обожнюють різні "сакральні" дати й можуть готувати певні дії до річниці вторгнення в Україну. Утім, найімовірніше, це будуть провокації, а не потужний наступ.

За його словами, загарбникам нічого не лишається як вдатися до провокацій на річницю вторгнення 24 лютого, адже це цілком у їхньому стилі. Росія не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на далекобійну зброю – ракети.

Окрім того, країна-агресорка може готувати провокації у Придністров'ї, а також на кордоні з Польщею чи Литвою.