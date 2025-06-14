Росія хоче Одесу, а потім – вийти до кордону з Молдовою та Румунією: Світан оцінив загрозу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує захопити Одесу, а далі – вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Очевидно, що окупанти хочуть дійти саме до Придністров'я.

З військового погляду Одеса наразі росіянам не потрібна. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що на цю операцію Росія може кинути десятки тисяч солдатів.

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Як Росія може дійти до Придністров'я

За словами військового експерта, шлях через Одесу до Придністров'я є вкрай незручним. Ще у 2022 році Росія обрала інший напрям – вона не пішла ані на Одесу, ані навіть на Миколаїв. Замість цього російські війська рушили в бік Вознесенська, аби напряму вийти до Придністров'я.

Придністров'я – це "рана" на території Європи, яка досі "кровоточить",

– зазначив льотчик-інструктор.

Рано чи пізно Росія спробує дійти туди. Але справа не в Одесі – найближчим часом їй нічого не загрожує. Якщо десь і є реальна загроза, то це країни Балтії, зокрема Естонія та Латвія.

Росія може спробувати вийти на Придністров'я, обминаючи Херсон і Миколаїв – через трасу на Вознесенськ. Такий сценарій цілком можливий. Потрапити туди можуть, наприклад, частини повітряно-десантних військ – як у вигляді авіаційного, так і наземного десанту. Морський десант, ймовірно, малоймовірний через сильні укріплення.

Наземну операцію Росія активно готує. Вона продовжує атаки на правий берег Дніпра, намагаючись створити в районі Херсона тактичний плацдарм, який надалі можна розширити до оперативного рівня – для кидка в напрямку Придністров'я.

Росія не має достатньо ресурсів для захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Однак кілька бригад або навіть десантна дивізія можуть бути спрямовані для виконання завдання в Придністров'ї. Тоді кілька десятків тисяч десантників можуть створити серйозну загрозу для Молдови.

Це вже – реальна проблема. Тому ситуацію з Придністров'ям потрібно вирішити якнайшвидше. Важливо зробити все можливе, щоб там не залишалося російських військ і щоб у Москви не було спокуси туди втручатися.

Цю "ракову пухлину" треба якнайшвидше вирізати, бо "лікувати" її неможливо,

– наголосив Роман Світан.

На щастя, Україна зараз має достатньо сил і засобів. Єдине, що потрібно – погодити дії з владою Молдови, адже мовиться про її територію. Чим швидше буде ухвалено рішення – тим краще. Питання з Придністров'ям цілком реально розв'язати вже цього літа.