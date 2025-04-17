Росіяни прагнуть захопити правобережжя Херсонщини: до яких методів вдаються

Російські війська намагаються відтіснити українські позиції на Херсонщині. Вони форсують на човнах Дніпро, щоб зайти на острови між лівим і правим берегом річки та прорватись до Херсона.

Ворог не приховує своїх планів захопити правобережжя Херсонщини. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в етері 24 Каналу розповіла, що росіяни вдаються до жорстких методів, якщо штурми не вдаються.

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Що роблять росіяни на Херсонщині

Як розповіли військові журналістці, на островах Херсонщини постійно йдуть бої.

Росіяни не полишають спроб форсувати річку та прорватися до Херсона. Вони анонсують ці плани у своїй пропаганді ще з 11 листопада 2022 року – з моменту звільнення міста,

– зазначила вона.

Хоча останнім часом не було атак такої інтенсивності, як, наприклад, у ніч проти 20 грудня 2024 року, противник регулярно активізується, особливо під так звані "сакральні" для них дати. Зокрема, спроби штурму фіксувалися в районі 13 березня – на річницю визволення від німецьких загарбників під час Другої світової війни.

На лівобережжі постійно відбувається ротація російських військ. Якщо в певних громадах фіксується зменшення присутності, це свідчить не про втечу, а про зміну підрозділів. Також постійно підвозять човни – раніше вони крали їх у місцевого населення, а зараз доставляють з Криму та Краснодарського краю.

Росіяни мають серйозні втрати, зокрема багато поранених, для яких тягнуть донорську кров з Росії. Вони закликають місцевих на окупованих територіях здавати кров, але люди на це не йдуть, бо розуміють, для кого це.

Прагнуть відвоювати правобережжя – це постійно відчувається мешканцями прифронтових районів,

– наголосила Євгенія Вірлич.

У випадках, коли штурми не вдаються, росіяни переходять до терору: обстрілюють прифронтові райони, скидають вибухівку з дронів та атакують КАБами.

Нагадаємо, що 16 квітня ворог знищив льодову арену в Херсоні. Уже 17 квітня центральний район міста зазнав обстрілів. Внаслідок атаки загинула одна людина, а також постраждали підліток та двоє чоловіків.