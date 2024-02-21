Пік буде навесні, – Буданов розповів про план Кремля щодо спроби вбивства відомих українців

За словами Буданова, на фоні наступу Росія прагне посіяти проблеми в українському суспільстві та ЗСУ. Окупанти активували план, який поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства відомих українців.

За словами Буданова, Москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства видатних українців, щоб викликати розбрат в Україні та послабити рішучість військових.

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Пік підступного плану ворога настане на весні

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що пік плану настане навесні й супроводжуватиметься потужними військовими атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечею.

Ворог планував операції проти українських політиків

Буданов також сказав, що Росія планувала фальшиві операції проти українських політиків, які можна було б використати для розколу суспільства шляхом звинувачення влади.

Ще одним прикладом, який він навів, була нещодавня заява колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про те, що президент Франції Еммануель Макрон скасував поїздку до Києва минулого тижня, бо побоювався там убивства.

Приблизно в той же час в Інтернеті з'явилося відео, яке нібито демонструє репортаж французького каналу новин France 24 про це. France 24 одразу заявив, що відео є дипфейком, створеним з використанням штучного інтелекту для відтворення голосу ведучого.

Французькі офіційні особи заперечили скасування візиту з міркувань безпеки та заявили, що Макрон приїде з візитом до середини наступного місяця.

Буданов заявив, що цей інцидент теж був частиною російської операції.

Це всі елементи однієї і тієї ж великої ідеї,

– сказав він.

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