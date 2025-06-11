"Головна ціль для провокування хаосу": Зеленський заявив, що Росія хоче знищити Одесу

Одеса є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Москва хоче знищити його так, як знищила інші незліченні міста.

Таку заяву у середу, 11 червня, зробив Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що сказав Зеленський про Одесу

Володимир Зеленський розпочав саміт "Україна – Південно-Східна Європа", який він очолює. Захід проходить в Одесі у середу, 11 червня, і спрямований на обговорення для підтримки України та боротьби з наслідками війни.

Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться,

– заявив він.

На його думку, Одеса є однією з головних цілей Росії для створення хаосу. За словами президента, раніше це вже було на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту.

"Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви. І вже три десятиліття Росія намагається утримати Молдову в бідності та нестабільності, щоб повністю взяти її під свій контроль", – додав він.

Також Зеленський наголосив, що в планах Росії – захоплення Одеси. Усе це задля того, аби вийти на кордони з Молдовою та Румунією. Водночас президентка Молдови Мая Саду заявила, що Росія не зупиниться навіть на її країні.

До слова, участь у саміті взяли участь українські високопосадовці, а також представники країн Балканського регіону. Зокрема, Румунії, Сербії, Словенії, Молдови, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії та Північної Македонії.