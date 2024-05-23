Росія хоче знищити усі сфери нашого життя, – Зеленський відреагував на удар по друкарні

Під час звернення президент зосередився на ударі по Харкову, який Росія завдала зранку. Він пов'язав ці руйнування з нестачею систем ППО.

А також згадав про те, що Росія хоче зірвати Саміт миру. Про це розвідники з ГУР та СЗР доповіли на засіданні Ставки.

Дивіться також Не тільки бере участь: Буданов розповів, як може спостерігати за перебігом бойових операцій

Росія вдарила по Харкову, Люботину, Дергачах

Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад із книжками, обладнання. Там друкувалися багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати,

– сказав Зеленський.

За його словами, це черговий акт російського терору. Але слід чесно назвати причину, "коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста й села, коли знищуються життя і згорають книжки та все, що береже людяність".

Україна має дефіцит систем ППО, і це обмежує наш захист. А от світ має такі системи.

Також Силам оборони бракує далекобійних засобів. Тому в України "абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей".

"Люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів", – пояснив президент.

Він закликав світових лідерів до більшої рішучості, щоб російський терор нарешті програв.

Дивіться також Уламок потрапив у серце: померла маленька Злата, яка була поранена під час обстрілу Одеси

110 ОМБр збила російський Су-25

Президент відзначив її у своєму зверненні, особливо подякувавши бійцям. А на Донеччині воїни 47-ї окремої механізованої бригади теж збили Су-25.

Засідання Ставки

Зеленський запевнив: держава робить усе, щоб стримувати російські штурми. Сирський доповів про ситуацію на фронті, Умєров – про постачання для Сил оборони, керівник ДПСУ – про ситуацію у прикордонні в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

ГУР та СЗР розповіли про спроби росіян зірвати Саміт миру та участь держав світу.