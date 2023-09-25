Росія хотіла спричинити голод в Україні у три етапи: юристи збирають досьє, – The Guardian

Владіміру Путіну можуть висунути нові звинувачення за використання голоду як зброї в Україні. Для цього юристи-правозахисники спільно з українською прокуратурою готують досьє воєнних злочинів Росії.

Згодом їх планують подати Міжнародного кримінального суду (МКС). Саме ці докази можуть призвести до нових звинувачень російському диктатору.

Дивіться також "Нам не потрібне зерно з України": у Дуди повідомили про створення транзитних коридорів

Як Росія хотіла спричинити голод в Україні в 3 етапи

За даними видання, до кінця 2024 року юридична компанія Global Rights Compliance працюватиме з українськими прокурорами над створенням досьє, щоб подати заяву до МКС відповідно до статті 15 Римського статуту. Остання дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору суду.

Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту Владіміру Путіну,

– заявило видання.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) після надання доказів може почати перше у своєму роді кримінальне переслідування через нові звинувачення президенту Росії. Вони стосуються навмисного спричинення голоду під час російського вторгнення в Україну. Чи продовжувати справу вирішує прокурор МКС, що у Гаазі.

Кремль намагався використовувати їжу як зброю в три етапи. Зокрема:

облога Маріуполя – постачання продовольства до міста було припинене, коридори для гуманітарної допомоги – заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів;

– постачання продовольства до міста було припинене, коридори для гуманітарної допомоги – заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів; знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Зокрема, росіяни намагалися знищити запаси продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

Якщо ви знищуєте об'єкти, необхідні цивільному населенню, такі як енергетична інфраструктура в розпал зими, то ваші дії є спланованими,

– сказав старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан.

За його словами, потерпали від дій росіян й різні міста:

Миколаїв залишився без питної води від самого початку повномасштабного вторгнення;

у Чернігові вранці 16 березня 2022 року загинуло 20 цивільних людей, які стояли в черзі по хліб.

Третій етап спроб Росії використовувати їжу як зброю є спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів.

"Потім ми бачили, як Росія атакувала зернові об'єкти на Дунаї й грала м'язами на Чорному морі", – сказав Юсуф Хан, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня і на початку серпня 2023 року Росія вже знищила 270 тисяч тонн продовольства.

Путін може нести відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших, а також за нездатність здійснювати належний контроль над російськими військовими або іншими особами, яких звинувачують у конкретних злочинних діях,

– запевнив фахівець.

До яких дій вдається Кремль