Росія вже готується, що ми отримаємо далекобійну зброю, і ховає свої кораблі

Російські загарбники здійснюють певні маневри в Чорному морі. Якщо ще вчора ворог збільшував корабельне угруповання до 12 суден, то сьогодні їх лишилося 7.

Ба більше, наразі окупанти тримають у Чорному морі лише 1 надводний ракетоносій. Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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Росія ховає свої кораблі

Водночас усі підводні ракетоносії заведені в пункти базування. Що важливо, зараз окупанти тримають своє корабельне угруповання ще глибше на схід – ближче до Новоросійська.

Це вони вже ховаються від того, що невдовзі Україна матиме далекобійну зброю і намагаються витримати дистанцію,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, Росія тримає приблизно однакові частини Чорноморського флоту як у бухтах Севастополя, так і Новоросійська. Однак ворожі кораблі постійно маневрують між пунктами базування.

"Окрім того, ворог здійснює тактику виведення кораблів та катерів у відкрите море, тобто розосередження. Росіяни вже зрозуміли, що в пунктах базування їм не може бути дуже спокійно", – повідомила речниця ОК "Південь".

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Погода грає на руку росіянам, треба бути обережним

Важливу роль у боєздатності та морехідності кораблів відіграють погодні умови. Наразі штормова погода в морі є досить помірною і типовою для цієї пори року. Минулого тижні шторми, найімовірніше, були спровоковані тектонічними процесами й були дуже критичними.

Тоді росіяни дійсно ховалися у пунктах базування, бо це було вкрай небезпечно. Зараз погода не заважає їм абсолютно й здійснення обстрілів є можливим,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Вона підкреслила, що 1 ракетоносій має до 8 ракети типу "Калібр", які можуть бути готові до застосування. До того ж загарбники можуть використати їх не лише як частину масованої ракетної атаки, а цілком можливими є точкові удари.

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"Треба бути особливо пильними й обережними, а також триматися якомога далі від об'єктів критичної інфраструктури. Ворог не спить, теж пильнує та однозначно готує щось до річниці вторгнення", – підкреслила Гуменюк.