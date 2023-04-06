Буде пауза: Росія, імовірно, забирає МіГи з "Кинджалами" з Білорусі

Зазвичай причиною регулярних ранкових повітряних тривог по всій Україні є активність МіГ-31К. Однак днями ворог забрав з Білорусії свої носії гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал", які базувались під Мінськом на авіабазі Мачулищі.

Про відліт всіх трьох машин повідомила спільнота "Беларускі Гаюн", зазначивши, що це були літаки з реєстраційними номерами RF-95194, RF-92215 та RF-92445.

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Вони базувались у Білорусу з 13 грудня 2022 року, тобто 113 днів. Також білоруси зазначили, що за цей час ці машини здійснили 39 польотів.

Головне питанням полягає у тому, чи остаточно полетіли ворожі МіГ-31К з Білорусі, через які регулярно по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Й варто нагадати те, що під Мінськом з 16 жовтня протягом 46 днів базувались МіГ-31К, тобто до початку грудня. Й фактична перерва у розміщенні носіїв Х-47 "Кинджал" у Білорусі тривала близько двох тижнів.

Окрім того, з іншої авіабази у Барановичах також помічений виліт у бік Росії двох неназваних винищувачів. Але це також не означає те, що Росії повністю вивела свою авіацію з Білорусі. Зокрема на аеродромі у Барановичах у січні було помічено мінімум 7 фронтових бомбардувальників Су-34.

Додамо, що по всій Україні 4 квітня оголошували повітряну тривогу. Все тому, що на території Білорусі у небо підіймався винищувач МіГ-31, носій ракет "Кинджал".

Чи може Росія виготовляти ракети "Кинджал"

Наразі Україна не має, як боротися з ракетами "Кинджал", але є певні цікаві ідеї. За словами експерта Defence Express Івана Киричевського, Росія має ще близько 40 ракет "Кинджал". Однак вони також можуть їх виготовляти – по 1 або 2 на місяць. Минулого року фахівці зафіксували тенденцію, що росіяни вистріляли дуже мало "Кинджалів" – близько 16.