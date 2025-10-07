Перша новина

На полігоні "Махаджан" у штаті Раджастхан розпочалися індійсько-російські навчання. Завдання – тренування з протидії міжнародному тероризму та підвищення взаємної сумісності військ. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Проти кого росіяни та індуси тренуються взаємно поєднувати війська? Загадка. Росіяни можуть ознайомити індусів із нюансами сучасної війни, де на всіх рівнях активно застосовуються дрони.

Це другий контакт російської та індійської армій за короткий термін. Раніше індуси приїжджали до Білорусі на навчання "Захід-2025". Вони хотіли підвищити градус дискусії із Вашингтоном.

Другі навчання частково покликані й надалі дражнити США. Та, крім цього, вони вирішують прикладне завдання – саме в ці дні створюють димову завісу та витісняють на другий план кризу з постачанням до Індії російських комплексів С-400.

Слідкуйте за руками.

Друга новина

Індійські ЗМІ вкинули з посиланням на "джерела", а росіяни активно розганяють, що індійська сторона збирається купити "ще 5 одиниць" С-400. Три привезти з Росії, 2 зібрати в Індії. Індуси не уточнюють, але з контексту випливає, що нібито мовиться про 5 полкових комплектів. Нібито в ході підготовки візиту Володимира Путіна до Делі (грудень 2025 року) уточнюють деталі.

Це дуже кумедно. Річ у тому, що 7 років тому, 5 жовтня 2018 року, Росія та Індія підписали контракт на постачання Делі 5 полкових комплектів С-400. За офіційними російськими даними, комплект охоплює командний пункт полку та два дивізіони по 8 пускових установок кожен.

Завершити постачання мали до весни 2023 року. Наразі поставили 3 комплекти (росіяни плутаються у свідченнях про четвертий). Уже у 2021 році було ясно, що терміни будуть зірвані, але якесь відвантаження проводилося. У 2022 році все зупинилося.

Тому з осені 2022 року росіяни та індуси щорічно проводять одну й ту саму операцію прикриття. До чергових роковин підписання контракту 2018 року ефір забивають позитивними сигналами про комплекси С-400.

Як російські пропагандистські ЗМІ щороку брешуть про С-400 / скриншоти автора

Оскільки у 2022 році формально графік ще діяв, ефір наповнили повідомленнями, що Китай "страшенно здивований бойовими характеристиками С-400". Прям аж стривожений. Це мало стати бальзамом на індійські вуха.

У 2023 році вже неможливо було нічого приховувати, тому 6 жовтня з посиланням на головного маршала авіації Індії Вівека Рама Чаудхарі розповіли, що решту комплексів поставлять у 2024 році. Запакувавши це в новину, що Росія виготовляє більше систем ППО, ніж НАТО!

Уже тоді виглядало комічно. У ніч на 4 жовтня 2023 року, якраз до річниці договору, СБУ атакувала установки С-400 у Бєлгородській області (вперше на території Росії). 14 вересня силами СБУ та ВМСУ була уражена установка С-400 у районі Євпаторії, а 23 серпня – на Тарханкуті.

Звісно, ​​2024 року ніхто нічого не поставив. Тому 4 жовтня 2024 року вже інший головний маршал авіації Амар Пріт Сінгх повідомив, що Росія передасть комплекси у 2025 році.

Цікаво Путін відчайдушно хоче зістрибнути з війни

Оскільки у 2025 році контакт не завершать і вже офіційно оголошено, що постачання буде не раніше кінця 2026 року (а швидше за все – не раніше 2027 року), цього року запустили новий фейк: про купівлю ще 5. З мотивацією: С-400 успішно показали себе під час сутички з Пакистаном! Тому Індія хоче і С-500 також!

Тобто це звичайна маячня, причому – з обох боків. Індуси змушені тримати обличчя, а росіяни – петляти.

На тлі зриву постачання до Індії, що пояснювалося "конфліктом з Україною", товариш Олександр Лукашенко у грудні 2022 року заявив, що система С-400 заступила на бойове чергування у Білорусі. Потім наприкінці травня 2023 року офіційно повідомили про розгортання ще однієї одиниці С-400 (без уточнення кількості пускових).

Тобто або Лукашенко як завжди набрехав, або ці системи так і залишилися в структурі російської армії та вирішують завдання на користь Кремля.

На кого розраховані однотипні щорічні вкиди – неясно.

Зараз є незалежне підтвердження знищення або пошкодження 2 командних пунктів, 3 допоміжних машин, 11 радарів та щонайменше 17 пускових установок С-400.