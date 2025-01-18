Чому Іран не надає Росії своїх військових для війни проти України

Росія та Іран 17 січня підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Значною мірою це лише символічний крок, адже країни давно активно співпрацюють.

Це більше демонстрація напередодні інавгурації новообраного президента США Дональд Трампа, що у Тегерану є можливість для маневру. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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"Значною мірою це символічний крок. Угода підписана напередодні інавгурації Трампа як певний виклик, як демонстрація того, що, наприклад, в Ірану є можливість для маневру", – припустив він.

Про що мовиться в угоді

Сергій Данилов зазначив, що в угоді між Москвою та Тегераном є економічний блок. Зокрема, добудова двох нових блоків атомної електростанції в місті Бушер. Також мовиться про транспортний коридор "Північ – Південь" як альтернативну логістичну мережу для Росії з портами з країнами Балтії, на Чорному морі. Крім того, угода передбачає підтримку один одного під час санкцій.

Формулювання: "Якщо одна зі сторін зазнає нападу, то інша сторона зобов'язується не допомагати агресору". Я думаю, що в Тегерані певний час думали про те, щоб там була написана трошки інша формула, що не просто не допомагати агресору. А що Росія, наприклад, приходить на допомогу Тегерану, надає військову допомогу у випадку, якщо Іран зазнає нападу. Але ні,

– сказав він.

Іран не надає Росії війська

Іран визнає територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Дуже показовий момент, що у Росії немає жодних домовленостей, що Тегеран надасть своїх військових для війни проти України. Наприклад, як зробила Північна Корея.

Річ у тім, що ставлення громадян Ірану до російської агресії проти України дуже негативне. У 2023 році один з американських університетів зміг провести опитування серед іранців. За його результатами, понад дві третини респондентів засуджували російську агресію.

У цій ситуації відправляти ще іранські війська в Росію – це буде політична катастрофа. Там і так влада не настільки впевнено себе почуває, щоб йти на такі авантюри. На відміну від Північної Кореї,

– пояснив Данилов.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Масуд Пезешкіан прилетів до Москви, де зустрівся із Владіміром Путіним. Росія та Іран підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" на 20 років з автоматичним продовженням кожні 5 років.