Росія КАБами обстріляла будинки і дитячий центр в Харкові: кількість поранених суттєво зросла

Російська армія вдень 23 червня завдала ударів по Харкову КАБами. Внаслідок цього у місті є постраждалі та загиблі.

На місцях працюють всі необхідні екстрені служби. Кількість травмованих або загиблих може збільшитися, адже на місці вибуху у Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

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Скільки людей постраждало і загинуло після атаки Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що станом на 15:49, через ворожу атаку одна людина загинула, ще пʼятеро постраждали внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок.

Водночас ще троє постраждалих в іншому районі Харкова. Там, як зазначив Терехов, удар був по дитячому центру.