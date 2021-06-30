Новий фейк: Росія каже про есмінець США біля Криму, у "Сі Бриз" спростовують
Джерело:твітер Sea Breeze
Російські ЗМІ 29 червня розтиражували новину, що начебто американський есмінець наблизився до окупованого Криму. У "Сі Бриз-2021" ці чутки спростували. Росіянам в черговий раз примарилось, адже в цей час USS Ross стояв в порту Одеси.
Про це повідомили в офіційному акаунті міжнародних навчань. Есмінця в акваторії поблизу окупованого півострова бути не могло.
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У рамках навчань есмінець – в Одесі
Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуватиме у порту Одеси в рамках навчань,
– мовиться у заяві.
"Сі Бриз" триватимуть до 10 липня
Зазначимо, що міжнародні навчання "Сі Бриз-2021" в Чорному морі стартували 28 червня і триватимуть до 10 липня. Співорганізаторами тренувань є США та Україна, а учасниками – 30 країн.
Міноборони Нідерландів звинуватило Росію у небезпечній ситуації
Лише напередодні Міноборони Нідерландів звинуватило Росію у створенні загрози у Чорному морі. Фрегат Eversten перебував неподалік від окупованого Росією Криму, коли до нього наблизились російські винищувачі. В Амстердамі впевнені, що вони симулювали атаку.
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Москва, звісно, звинувачення відкинула і оприлюднила традиційне пояснення: фрегат наблизився до так званих "російських територіальних вод", отже таким чином його змушували змінити курс.
Скандал з британським есмінцем Defender
- 23 червня Росія заявила, що обстріляла британський есмінець Defender, який начебто увійшов у "російські територіальні води".
- У Британії це спростували. Повідомили, що жодного попереджувального вогню не було. Мовляв, росіяни просто проводили навчання та й есмінець був у міжнародних водах.
- Росіян реакція Лондона лише розлютила і вони пригрозили наслідками.